افيخاي ادرعي يغازل اليسا في عيد ميلادها.. فكيف ردت عليه؟

ردت المطربة اللبنانية، إليسا، اليوم الأحد، على مغازلة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي لها، بمناسبة عيد ميلادها.

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واكتفت إليسا بالرد على “أدرعي” بنفس ردها السابق عليه، وهو “مختل وقح”، كما أنها استمرت في حظرها له على موقع “تويتر” .

​وكان أفيخاي أدرعي، شارك السبت، مقطع مصور للجندي إسرائيلي بالزي العسكري، وهو يعزف على مجموعة من الآلات الموسيقية على أنغام أغنية “بتمون” لإليسا، وذلك احتفالا بعيد ميلادها في 27 تشرين الأول.

كما وجه الجندي في لقطات أخرى، رسالة للمطربة اللبنانية باللغة العربية، قائلا لها: “إليسا الغالية يا ملكة الإحساس، صحيح أن عيدك كان في السابع والعشرين من الشهر، وطبعا لا نستطيع أن نستغنى عن تهانينا لك”.

واستطرد قائلا: “هل تودين معرفة ما هي هديتنا؟.. تابعينا”.

وتعود تفاصيل الخلاف بين إليسا وأفيخاي أدرعي إلى شهر آذار، تزامنا مع تصاعد التوتر بين فلسطين وإسرائيل، بعد إطلاق صاروخ من غزة أدى إلى إصابة 7 أشخاص في تل أبيب، لترد إسرائيل بسلسلة غارات جوية على القطاع.

وفي البداية، غردت إليسا عبر حسابها على موقع “تويتر”: “أرض فلسطين تضيع ببطء ونحن متفرجون، أي قانون وأي شرع يحول هذه الأرض من أرض سلام إلى أرض حروب؟”، ليرد عليها أدرعي: “نعم حماس مسؤولة عن كل هذا الوضع المؤلم، صور المنزل في البلدة الإسرائيلية الذي تعرض لهجوم حماس الصاروخي الإرهابي دليل على عدوانية وبشاعة هذه الحركة التي تدفع سكان قطاع غزة نحو المزيد من العنف”.

وردت إليسا على أفيخاي بـ”هيدي الوقاحة ما بينرد عليها إلا ببلوك محتل وقح”.