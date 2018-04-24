الأطباء يحتارون في نوع جنين مي كساب.. والأخيرة تتوعده إذا كان ذكر

كشفت الفنانة المصرية مي كساب أنها تتمنى أن يرزقها الله بولد، مشيرة إلى أن الأطباء احتاروا في تحديد نوع جنينها، وهي حتى هذه اللحظة لا تعرف جنسه.

مي، والتي دخلت في الشهر الثامن من الحمل، نشرت صورة حديثة لها، ظهرت فيها بإطلالة طبيعية بدون أن تضع اية مساحيق تجميلية على وجهها، وعلقت عليها بقولها: ” انا من اكتر الناس اللي بتحب شكل الوش من غير ماكياج طبعا الرياكشن ده معناه ايه الله اعلم بس كل اللي انا عارفاه أني عاوزه أولد وبس”.

وأضافت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بقولها: “وعلي فكره انا مش عارفه لغايه دلوقتي ولد ولا بنت دكتور قال ولد دكتور قال بنت دكتوره قالت ولد دكتور قال بنت هما الجوزاءيين ولا التوريين كده بيعملو في امهاتهم ماشي”.

وتوعدت جنينها إذا كان ولد، بقولها: “عامه لو جه ولد هالبسه بينك عقابا ليه ولو بنت هتوفر مش هاجيب حاجه خالص ادعولي ربنا يهون عليه انا وكل حامل ويرزق كل مشتاق #الشهر_الثامن”.

يذكر أن مي كساب تنتظر قدوم طفلها الثاني من مطرب المهرجانات محمد صلاح الشهير بـ« أوكا» في شهر مايو المقبل، وذلك بعد أن أنجبت منه ابنتها الأولى “فريدة”.