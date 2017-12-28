الأمن المصري يلقي القبض على ليلى عامر بطلة كليب “بص أمك” فن

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ألقت أجهزة الأمن المصرية، اليوم الخميس، القبض على بطلة كليب “بص أمك”، الذي اعتبره كثيرون حلقة جديدة في سلسلة الكليبات المثيرة للجدل، بخدشها للحياء العام، والتي شاهدها المجتمع المصري مؤخرًا.

وقال مصدر أمني في مديرية أمن القاهرة لموقع ”إرم نيوز”، إن مباحث الآداب ألقت القبض على مطربة مغمورة تدعى ليلى عامر، بطلة فيديو كليب “بص أمك”، عقب التقدم ببلاغات تفيد بأن الفيديو يخدش الحياء العام.

وأشار المصدر إلى أن فريقًا أمنيًا ألقى القبض على المطربة واثنين من مساعديها، خلال حملة أمنية بناء على طلب من النيابة العامة، بعدما ثبت في التحقيقات أن الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يحرض على الفسق والفجور، ويحمل إيحاءات جنسية.

وأوضح أن أجهزة الأمن، أحالت المطربة إلى النيابة العامة، التي باشرت في التحقيقات، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

وكان الموسيقار حلمى بكر قد علق على كليب أغنية “بص امك”، مؤكداً أن ذلك انهيار للذوق العام، وأن طرح تلك الأعمال ناتج عن عدم تفعيل القانون، لأن تلك الأعمال يجب أن يعاقب عليها القانون وتغلظ العقوبة أكثر من المتاجرة فى المخدرات، مشيراً إلى أنه أول من نادى بالحفاظ على الأغنية وعلى اختيار الكلمة والأصوات، ولكن لم يكن يسمع له أحد، وهذه هى النتيجة التى وصلنا إليها.

وأوضح حلمى بكر أنه لابد من تأديب الشارع المصرى وتفعيل القانون بما يتناسب مع ذلك الجرم الذى يتسبب فى انهيار الذوق العام، وبالتالى ضياع الأغنية.