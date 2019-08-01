الأمير علي بن الحسين ينشر صورة تجمعه مع الأميرة هيا: “أختي و قرة عيني”

نشر الأمير علي بن الحسين الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، يوم الأربعاء، صورة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، تجمعه بشقيقته الأميرة هيا.

وعلق الأمير علي على الصورة قائلا: “اليوم مع أختي وقرة عيني هيا بنت الحسين”.

اليوم مع أختي و قرة عيني هيا بنت الحسين pic.twitter.com/kWRXx1J1M3 — Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) July 31, 2019

أتي ذلك على خلفية المعركة القضائية بين الأميرة هيا وزوجها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث ستعقد جلسة في قضية رعاية طفليهما يوم 11 نوفمبر المقبل أمام محكمة إنجليزية.