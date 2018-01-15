الأمير هارى لن يكون الزوج الأول لميجان ماركل… شاهد صور حفل زفافها الأول فن

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بعد انتشار خبر خطبة الأمير هاري على الممثلة الأمريكية ميجان ماركل، قال الكثيرون إنها الزيجة الأولى للنجمة التي تبلع من العمر 36 عاما، إلا أن ماركل تزوجت من قبل فى عام 2011 من المنتج السينمائي تريفور إنجيلسون حيث استمرت الزيجة حتي أغسطس 2013 .

تريفور إنجيلسون ولد في 23 أكتوبر 1976 في نيويورك ، بدأ حياته المهنية في صناعة السينما كمساعد الإنتاج قبل ان يتحول لواحد من أهم المنتجين، فقدم أكثر فيلم رومانسي خلال السنوات الماضية وهو ” Remember Me ” .

واستمرت علاقة ميجان ماركل ستة أعوام قبل أن يعلنا خطبتهما في 2010 ، بينما تم الزواج في 10 سبتمبر 2011 في جامايكا ، و الحفل حضره 102 ضيف.

يذكر أنه تم تحديد تاريخ حفل زفاف الأمير هارى والممثلة الأمريكية ميجان ماركل، والذي سوف يقام فى كنيسة القديس جورج بقلعة “ويندسور” شهر مايو القادم ، و من المؤكد أنه سيكون من أهم الأحداث في عام 2018 .