الإبراشي يهاجم محمد رمضان بسبب المشهد المحذوف من “نسر الصعيد”

هاجم الإعلامي وائل الإبراشي الممثل المصري محمد رمضان بسبب إصراره على إعادة نشر الفيديو المحذوف من مسلسل، نسر السعيد في رمضان 2018.

وقال الإبراشي موجها رسالة للفنان محمد رمضان: “عبارة بذيئة ومنحطة، والفنان مصمم على أن يوصل الإسفاف للناس”.

وأوضح أن هناك عبارة بالفيديو تحمل بذاءة جنسية واضحة المعالم، ولا يجب أن تكون موجودة في مسلسل أو فيلم أو بين شخصين عاديين في جلسة عادية.

وهاجم الإبراشي، خلال برنامج “العاشرة مساء”، على فضائية “دريم” مساء اليوم الخميس الفنان محمد رمضان، بعد إعادة الأخير نشر الفيديو المحذوف من مسلسل “نسر الصعيد”، عبر حسابه على موقع الصور “إنستجرام”، بعد أن حذفه من على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”؛ لتعرضه للهجوم من الجمهور؛ بسبب احتواء المشهد على ألفاظ جنسية خارجة.