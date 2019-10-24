أثارت الإعلامية السعودية منى أبو سليمان جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد مطالبتها بإقامة مكان للعب الأطفال في المساجد، وكتبت عبر صفحتها الخاصة:”لا مانع من وجود مكان لعب للأطفال داخل المسجد بمنطقة مُكيّفة وجانبية ليستطيع الأب رؤية أولاده بسهولة ولتفادي إزعاجهم إذا لم يُصلوا”.
وأضافت: “مطلوب من الآباء إحضار أطفالهم للمسجد لجميع الصلوات منذ الصغر ومنطقة الألعاب تساهم بجعل المسجد مكاناً محبباً لهم”.
وتابعت: “ملحوظة: لعبة النطنيطة خطرة على الأولاد”.
وتعرضت أبو سليمان للكثير من الإنتقادات، إذ إعتبر الكثيرين أن للمساجد حرمة، لافتين إلى أنّ المساجد للخشوع والعبادة وليست حديقة.
الإعلامية منى أبو سليمان تثير الجدل بطلبها إقامة مكان للعب الأطفال في المساجد
أثارت الإعلامية السعودية منى أبو سليمان جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد مطالبتها بإقامة مكان للعب الأطفال في المساجد، وكتبت عبر صفحتها الخاصة:”لا مانع من وجود مكان لعب للأطفال داخل المسجد بمنطقة مُكيّفة وجانبية ليستطيع الأب رؤية أولاده بسهولة ولتفادي إزعاجهم إذا لم يُصلوا”.