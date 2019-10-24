الإعلامية منى أبو سليمان تثير الجدل بطلبها إقامة مكان للعب الأطفال في المساجد

أثارت ال​إعلام​ية السعودية ​منى أبو سليمان​ جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد مطالبتها بإقامة مكان للعب الأطفال في المساجد، وكتبت عبر صفحتها الخاصة:”لا مانع من وجود مكان لعب للأطفال داخل المسجد بمنطقة مُكيّفة وجانبية ليستطيع الأب رؤية أولاده بسهولة ولتفادي إزعاجهم إذا لم يُصلوا”.

وأضافت: “مطلوب من الآباء إحضار أطفالهم للمسجد لجميع الصلوات منذ الصغر ومنطقة الألعاب تساهم بجعل المسجد مكاناً محبباً لهم”.

وتابعت: “ملحوظة: لعبة النطنيطة خطرة على الأولاد”.

وتعرضت أبو سليمان للكثير من الإنتقادات، إذ إعتبر الكثيرين أن للمساجد حرمة، لافتين إلى أنّ المساجد للخشوع والعبادة وليست حديقة.