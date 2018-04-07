الإفراج عن سلمان خان بكفالة… بعد سجنه لهذا السبب

رويترز – أفرجت محكمة هندية اليوم السبت عن نجم بوليوود سلمان خان بكفالة في قضية يتابعها عشرات الملايين من معجبيه والمهتمين بقطاع أفلام السينما وأثرت بشدة على شعبيته.

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وكانت محكمة قضت بسجنه يوم الخميس لمدة خمس سنوات لإدانته بالصيد غير المشروع.

وقال ماهيش بورا محامي خان للصحفيين إن الممثل سيخرج اليوم السبت من السجن بعد استكمال الإجراءات المطلوبة.

وأطلق محبو خان الألعاب النارية أمام منزله في مومباي وأمام المحكمة في جودبور في ولاية راجاستان بشمال غرب البلاد بعد أن صدر قرار الإفراج عنه بكفالة.

وأدين خان (52 عاما) بانتهاك قانون الحياة البرية بقتل ظبي أسود من الأنواع المهددة بالانقراض في قضية ترجع لعام 1998.

وأقام الدعوى ضد خان أفراد من قبيلة بيشنوي، وهي طائفة دينية تقدس الظباء السوداء، وتحاول مقاضاة خان منذ نحو عقدين.

وقال ماهيبال بيشنوي وهو محام يمثل القبيلة للصحفيين إنه لن يتم السماح للممثل بمغادرة البلاد دون إذن من المحكمة.