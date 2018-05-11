الازمات تلاحق مسلسلات “العدل غروب”.. سجن المخرج واتهام بالسرقة واخرها ووقف العرض

واجهت شركة العدل جروب عدة أزمات إنتاجية وفنية خلال تحضيرها لأعمالها الدرامية المقرر عرضها في سباق رمضان المقبل، حيث تشارك “العدل جروب” بأربعة مسلسلات دفعة واحدة هذا الموسم وهم “أرض النفاق” و”لدينا أقوال أخرى” و”نسر الصعيد” و”اختفاء”.

“مصراوي” يرصد في السطور التالية أبرز أزمات الشركة المنتجة منذ الإعلان عن المسلسلات التي ستنتجها وحتى أمس، بعد الإعلان عن عدم عرض إثنين من مسلسلاتها على الشاشات المصرية.

اتهام صناع “نسر الصعيد” بالسرقة

منذ بداية الإعلان عن بعض تفاصيل مسلسل “نسر الصعيد”، واجه المسلسل وصناعه اتهامًا بسرقة الفكرة الأساسية من مسلسل “طايع” الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو يوسف، حيث ادعى السيناريست محمد دياب مؤلف “طايع” أن محمد رمضان قد قام بسرقة الخطوط العريضة لمسلسله لتقديمه تحت اسم “نسر الصعيد”، وذلك بعد أن كشف الفنان سيد رجب أنه تم إسناد نفس الدور له من قبل شركتي إنتاج ولكن مع اختلاف الأبطال والاسم، ليقوم دياب بعدها بالتواصل مع شركة “العدل جروب” للاطلاع على المعالجة الدرامية والتحقق من الأمر، حيث أكد مدحت العدل والذي كان يتولى الإشراف على كتابة المسلسل، أنه لا يوجد أى تشابه بين العملين.

اعتذار مدحت العدل عن نسر الصعيد

عقب أزمة الاتهام بسرقة العمل من مسلسل “طايع” لمؤلف محمد دياب والمخرج عمرو سلامة، أعلن السيناريست مدحت العدل عن اعتذاره عن استكمال كتابة العمل، وأرجع ذلك بسبب انشغاله في التحضير للعروض المسرحية التي سوف تعود بها الفنانة شريهان قريبًا، كما نفى أن يكون هناك خلافًا قد حدث بينه وبين محمد رمضان بطل المسلسل.

حبس مخرج أرض النفاق

ثالث الأزمات التي واجهت العدل جروب كان الحكم بحبس المخرج سامح عبد العزيز، مخرج مسلسل “أرض النفاق” الذي يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي، 3 سنوات، في قضية حيازة مخدرات، وهو ما أدى إلى الاستعانة بالمخرج الشاب ماندو العدل لاستكمال العمل.

أزمة إبراهيم عيسى

قبل أيام أعلن داود الشريان، الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، أن الهيئة كانت تتعاقد على بعض المسلسلات لعرضها في رمضان المقبل، وعندما علموا بأن أحد المسلسلات تضم أحد الشخصيات التي تسيء للمملكة العربية السعودية فرفضوا التعاقد.

حيث فسّر الجمهور أن الشخص المقصود من المنع هو الإعلامي إبراهيم عيسى الذي يشارك في بطولة مسلسل “أرض النفاق” مع الفنان محمد هنيدي، والذي كان تم الإعلان عن عرض المسلسل على التلفزيون السعودي، مشيرين إلى أنه ربما يكون سبب المنع هو المقالات التي انتقد فيها المملكة بسبب بعض الأحداث السياسية، وسرعان ما استجابت العدل الجروب منتجة العمل إلى الأمر وقامت بترشيح الفنان سامي مغاوري لتجسيد شخصية الدكتور ماضي، في نسخة المسلسل المقرر عرضها على التلفزيون السعودي، والبقاء على إبراهيم عيسى في النسخة التي سوف تُعرض على الشاشات المصرية.

تتر فضل شاكر

أسندت “العدل الجروب” غناء تتر مسلسل “لدينا أقوال أخرى” الذي تلعب بطولته الفنانة يسرا، إلى المطرب فضل شاكر، في أول عودة رسمية له، لكن حملات انتقاد شرسة طالت هذا القرار على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع الشركة إلى التراجع عن تلك الفكرة وحذف التتر من على الصفحة الرسمية للشركة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصدرت بيانًا جاء فيه: “احتراما وتقديرا للشعب اللبناني وجيشه الباسل، ونظرًا للعلاقات الفنية والتاريخية بين مصر ولبنان والتي أثمرت عن اعتبار الفنان اللبناني مصري الهوية والعكس صحيح، فإننا عندما فكرنا في الاستعانة بالفنان فضل شاكر لغناء تتر مسلسل الفنانة الكبيرة يسرا كانت اعتباراتنا فنية بحتة، ولم يدر بخلدنا أن مشكلته مازالت قائمة وأن تعاوننا معه هو الطبيعي كما حدث مع الفنانة نوال الزغبي السنة الماضية”.

وأضاف البيان: “فلما علمنا أن مشكلته لم تحل وهناك علامات استفهام حول موقفه القانوني ونظرا لاعتقادنا الدائم أن الفن يوحد الشعوب ولا يفرقها فإننا احتراما لمشاعر الأخوة في لبنان قررنا الاستغناء عن صوت فضل شاكر ولن يكون موجودا على تتر مسلسل يسرا”.

منع العرض على الشاشات المصرية

آخر أزمات العدل جروب حتى الآن كانت خاصة بعرض مسلسلي “أرض النفاق” و”لدينا أقوال أخرى” على الشاشات المصرية، حيث نشر الفنان محمد هنيدي عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، تغريدة كتب خلالها “آسف يا جماعة انكوا مش هتقدروا تشوفوا مسلسلي أرض النفاق لأسباب لا يعلمها أحد إلا قناة أون تي في.. كنت فرحان جدا بدعم الجمهور للمسلسل، بس واضح إن القناة كان ليها رأي تاني ومش عارف هكمل تصوير ولا لأ. ماعرفش هنشوف بعض في أعمال قريبة ولا لأ.. لله الأمر من قبل ومن بعد واشوفكوا على خير”، كما تداولت بعض الأخبار عن أن مسلسل يسرا سيلقى نفس مصير مسلسل هنيدي ولن يُعرض على تلك الشاشة.

ومن جانبه نفى المنتج جمال العدل لمصراوي ما قاله الفنان محمد هنيدي بشأن خروج مسلسل “أرض النفاق” من السباق الرمضاني لعام 2018، مؤكدًا أن المسلسل سيتم عرضه بعد أيام مع بداية الشهر الكريم.

وأضاف: “تصوير المسلسل مستمر، وسيشاهده الجمهور في رمضان على القنوات التي حصلت على حق عرضه، مثل التليفزيون السعودي وقنوات شبكة أوربت وغيرها من القنوات العربية”، معتبرًا أن ما كتبه الفنان محمد هنيدي عبر “تويتر”، بشأن أنه لا يعرف هل سيستكمل التصوير أم لا، نابع عن غضبه مما حدث.

وتابع “المسلسل هيكسر الدنيا في رمضان سواء نزل على أون أو مش هينزل، الناس كلها هتابعه والناس كلها هتشوفه على التليفزيونات كلها، وهفكرك هينجح اكتر من أي حد”.

وأشار العدل إلى قيام ON E باستبعاد مسلسل “لدينا أقوال أخرى” بطولة الفنانة الكبيرة يسرا من العرض ضمن خريطتها البرامجية في رمضان، موضحًا: “على فكرة أنا ويسرا عشان تاريخنا في التعاون مع بعض قديم، حصلنا اكتر من موقف، وكسرنا الدنيا ومكناش على التليفزيون المصري لما كان التليفزيون المصري بس هو الموجود، يعني كنا ننزل على إم بي سي وفي دبي نكسر الدنيا”.

وأكد العدل أن قناة ON E هي شاشة من بين الكثير من الشاشات، وأنه كان يتمنى عرض العملين عليها، لكن الإدارة لم تحب ذلك وأنه لا يرى في ذلك أي مشكلة، مضيفًا “الاتنين اتشالوا وانا معنديش مشكلة ده مش موضوعي، أنا موضوعي إني أعمل مسلسل حلو، هما شايفين إن عندهم حاجات أهم دي رؤيتهم”، مشيرًا إلى أن إدارة قناة “ON E” لم ترجع له لإبلاغه بقرارها “ولا حد بلغني أصلا اتفاجئت بالمعلنين بيقولوا رفعوهم برا رمضان”.