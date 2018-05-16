الاعلان الاول لبرنامج “رامز تحت الصفر”… شاهد النجوم الذين وقعوا ضحيته!

بدأت قناة MBC في الترويج لبرنامج مقالب رامز جلال الجديد بعرض الإعلان الدعائي له والذي يظهر استضافة رامز هذا العام لعدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام الذين يظهرون لأول مرة في برنامجه.

وكعادته يبدأ البرنامج بالتأكيد على أنه يحب أصدقائه، مع عرض لقطات للمقلب، تظهر مدى خوف ورعب الضحايا.

ويظهر في الإعلان وقوع غادة عبد الرازق وشيرين عبد الوهاب ورانيا فريد شوفي وياسمين صبري وخالد سليم وكريم فهمي ضحية لرامز هذا العام، ومن نجوم الكرة الكابتن حسام البدري واللاعب محمود تريزيجه وسعد سمير وشيكابلا، ومن الإعلاميين الرياضيين عبد الناصر زيدان.

ويظهر غضب كل المشاركون في البرنامج بعد معرفتهم بحقيقة المقلب، والضرب المبرح الذي يتلقاه رامز، هذا غير الشتائم.