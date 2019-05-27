الامير هاري يتخلى عن صديقته المفضلة.. وهذا ما قالته هي

صرحت الاعلامية البريطانية ناتالي بينكهام أن علاقة الصداقة التي كانت تجمعها ب​الامير هاري​ انتهت بعد زواجه من ​ميغان ماركل​، وذلك حسب صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وقالت ناتالي إنها كانت صديقة مقربة من هاري زواجه وصدمت انه لم يتم دعوتها إلى حفل الزفاف وعبرت عن انزعاجها اذ قد عرفت هاري لسنوات ولم تكن فقط صديقه مؤقتة، ولكن صديقته المقربة، ولكن عندما تعرف هاري على ميغان تغير.

ناتالي بينكهام هي ايضا متزوجة وتقول انها تشعر أن ميغان هي صديق الروح الحميم لـ”هاري” الا انها لا تعرف ان كانت هي السبب في ما حدث أو من رجال الحراسة المفرطين في قصر باكنغهام تسببوا في تغيير صداقتهما.