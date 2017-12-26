الاوقاف المصرية تعتبر تصريح شيرين رضا عن الآذان غيرة زائدة على الإسلام فن

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اعتبر الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف المصرية، إن تصريحات الفنانة شيرين رضا، لا يمكن أبداً بأى حال من الأحوال أن تعارض الآذان، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن يكون الدين أو شعائر الإسلام قبيحة مردفاً: “تفهمنا كلمة الفنانة وما قالته قد يكون غيرة زائدة على الإسلام”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، على فضائية “المحور”، مع الإعلامى محمد الباز، أن قرار الآذان الموحد كان صائباً ولكن بعد ثورة 25 يناير، تم سرقة بعض ريسيفرات التى كانت تستقبل البث الفضائى تم سرقتها.

وأشار رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إلى أن وزارة الأوقاف أغلقت 20 ألف زاوية متاخمة للمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أنه تم وضع ضوابط بأن يكون بين المسجد والزاوية على الأقل 500 متر.

وأوضح طايع، أن الآذان سنة مشروعة، وهى لغة الإعلام بدخول وقت الصلاة، ويتحقق بمجرد سماع الآذان، موضحاً أن الآذان عندما شُرع كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لبلال “أذن يا بلال فإنك أندى صوتاً”.