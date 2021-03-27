ردت الفنانة البحرينية الشابة على بعض التعليقات التي تعرضت لها مؤخرا بسبب ظهورها في مقطع راقص وذلك عبر فيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام.

وقالت حنان في الفيديو: “خير اش صار؟ نعم؟ أول مرة تشوفون حنان؟ ما دشت المسرح؟ ما دشت ترقص؟ ما سوت في كليباتها رقصات؟ ولا صار فجأة؟”.

وعلقت حنان على الفيديو كاتبة: “عادي تحبون بويات عادي تحبون مفاصيخ وتحبون راعين المشاكل.. الي في حالها نزلت شي عفوي ولافي بالها تفكير قذر نفس تفكير بعضكم قبيتوا؟”.

وتابعت “أنا من انظف فنانات الوسط الفنيو اشرف الكل و مبطي الي يفكر يغلط و ويتطاول”.

وختمت كلامها بالقول “بمسح الفيديو مو عشان اخش ويهي عشان ماسمح حق الاشخاص المريضة تتشرف و تعلق و تدنس حسابي بافكارها و تعليقاتها المسمومة ”.