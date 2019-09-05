التحقيق مع امينة وشقيقها في بريطانيا بتهمة اطعام الغوريلا!.. فيديو

تواجدت المطربة أمينة مع شقيقها الأكبر في إنجلترا الذي يعيش هناك بصفة دائمة، وأوضحت أمينة أنهما خضعا للتحقيق من جانب أمن حديقة الحيوان بسبب قطف الفاكهة من الأشجار وإطعامها للغوريلا.

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ونشرت أمينة فيديو لشقيقها وهو يحضر الفاكهة من الأشجار عبر حسابها على انستغرام وعلقت قائلة: “عايزة أقولكم إن ده أخويا روح قلبي عايش في إنجلترا طبعا معانا نسي إنه إنجليزي وموتني من الضحك خدنا الفاكهة اللي جابها وأكلناها للغوريلات اللي كانت هناك.. الأمن بتاع جنينة الحيوانات حققوا معانا ووصلونا أن إحنا لو أكلناهم يبقى احنا كدا بنقتلهم وطبعا الإنكار ساعتها كان سيد الموقف أومال نتحبس”.