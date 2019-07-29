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التعليق الأول لفجر السعيد على حالتها الصحية ..ماذا قالت!

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fajr el saeed

فجر السعيد

بعد ان اختلطت الامور حول حالتها الصحية واصبحت الاخبار التي يتم تناولها متعاكسة، علقت الاعلامية ​فجر السعيد​ لأول مرة على موضوع وضعها الصحي بعد دخولها العناية المشددة وخضوعها لعملية جراحية وقالت : “تم تداول أخبار فى الآونة الأخيرة غير صحيحة عن حالة الكاتبة فجر السعيد ولذلك وجب التنويه بأن حالتها مستقرة وفي تحسن ملحوظ وتحظى باهتمام الطاقم الطبي المشرف على حالتها في المستشفى ومن كبار المسؤولين”.
من جهة أخرى دعت الفنانة احلام محبيها للدعاء لفجر السعيد لكي تعود الى نشاطها الاعلامي والى الشاشة قريباً.

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