تصدرت بدلة مطرب المهرجانات حمو بيكا الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب وقوعه ضحية في برنامج “رامز عقله طار” الذي يقدمه رامز جلال على “أم بي سي” مصر.

وسخر رامز جلال خلال الحلقة من بدلة حمو بيكا الغريبة، وأطلق عليها أوصافًا منها “بدلة الخديوي توفيق”، و”لابس بدلة منجد” ليتم تداول صور بيكا بشكل واسع على السوشال ميديا وسط آلاف التعليقات الساخرة.

وجاء في تعليقات الجمهور:” كل كوم و بدله حمو بيكا كوم تاني خالص”، “رامز جلال عن إطلالة حمو بيكا “الخديوي توفيق” و بيكا يرد “البدلة باظت”….”أنا لابس “صيغة بـ100 ألف جنيه”، ” بعيداً عن حلقه رامز والضحك اللي كان فيها بس حقيقي بدله حمو بيكا فصلان ، لا والجزمه جامده هموتت”، ” حمو بيكا النهارده كان لابس اشيك بدله ف مصر”، ” بدلة #الخديوي ايه دي الي انت لابسها يا #حمو_بيكا لا و كمان خايف عليها”.

وكان رامز جلال قد استضاف حمو بيكا برفقة الراقصة الاستعراضية لورديانا، وبدأ بيكا بحركات غريبة تفاعل معها العديد من المتابعين، وتصدرت كلمة “أنا مش فاهم أي حاجة الصراحة” لحمو بيكا الترند، بينما ردد العديد من الكلمات المضحكة مثل “في مياه سخنة” و”في ريحة معفنة”، بعد صعوده إلى المركبة الهوائية.

بعدها قفز حمو بيكا داخل اللعبة بشكل غريب، ليرد عليه رامز جلال قائلًا: “شفتو بيكا نط ازاي؟! ده مايكل فيليبس داخل يعوم، تحس إنه في دورة تنشيف في الغسالة”.

وخرج حمو بيكا من اللعبة متعبا، وسعل كثيرًا، ليرد رامز: “شكله هيرجع، لو هيرجع هينطر ذراع ديناصور من بطنه”.

وعندما سألت الإعلامية سارة الراقصة البرازيلية ضيفة البرنامج مع حمو بيكا عن اسمها الحقيقي، رد رامز ساخرا: “اسمها حسنية البرازيلية”.

ويظل موعد برنامج رامز جلال رمضان 2021 على قناة MBC مصر ثابتًا بعد سنوات من ارتباطه بذلك الموعد، ويحمل البرنامج هذا العام اسم “رامز عقله طار”، وقد صورت أحداث المقلب داخل مدينة ملاهٍ في المملكة العربية السعودية.