الحرب تشتعل مجدداً بين أحلام ونوال الكويتية‎ فن

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مرة جديدة تشتعل الجبهة بين الفنانة الإماراتية ​أحلام​ وزميلتها ​نوال الكويتية​ وذلك بعد اعتذار الاخيرة عن المشاركة في افتتاح بطول كأس الخليج التي تقام في الكويت بسبب تعرضها لأزمة صحية.

الكاتبة الكويتية فجر السعيد هاجمت نوال الكويتية عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، فردت “المغردة الأولى” وهو حساب وهمي ينشط على أحد مواقع التواصل الإجتماعي في الخليج، مشيرة في تعليقها الى أن أحلام طلبت ان تغني مجاناً في حفل افتتاح كأس الخليج وتم رفض طلبها رغم الوسطات للسماح لها بالغناء في الاحتفال، مضيفة أنّ أحلام من الأسماء الممنوعة من الغناء في الحفلات الرسمية في الكويت بسبب مواقفها السياسية الاخيرة.

فردت أحلام مشيرة إلى أنها لا تكتفي فقط بالغناء مجاناً بل “يشرفني ان أكون خادمة للشيخ صباح الاحمد والكويت”، وأضافت في تعليق أخر: “وأتشرف أن أغني للكويت وسأحارب لأكون تحت أوامر الكويت التي لها فضل عليّ”.