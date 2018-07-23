الحرب تعود مجدداً بين حلا الترك ودنيا بطمة على مواقع التواصل الاجتماعي

اجتمع جمهور الفنانة المغربية دنيا بطمة والنجمة البحرينية حلا الترك على أن الحرب عادت بينهما من جديد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة بمقطع فيديو حديث

أشارت الفنانة المغربية دنيا بطمة عبر حوار صحفي أنها تنوي افتتاح صالون ومركز تجميلي باسم ابنتها غزل نهاية العام الحالي مما جعل متابعيها ينتقدون فكرتها ويعتبرون أن ما تعاني منه دنيا بطمة درجة من درجات التكبر

في نفس الفترة قامت النجمة الشابة البحرينية حلا الترك بمشاركة متابعيها بمقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع تطبيق الصور انستقرام كشف من خلاله عن توتوريال لمكياجها الذي تعتمده في معظم إطلالاتها وقد حصدت من خلال الفيديو العديد من المشاهدات العالية.

متابعو الفنانة حلا الترك وزوجة والدها الفنانة المغربية دنيا بطمة اعتبروا أن الحرب عادت مجدداً بين الطرفين وحاولت كل منهما بإثبات نفسها أو الرد على كليهما بهذه الطريقة.

المصدر: layalina.com