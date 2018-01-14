الحكم على ممثل تركي شهير بالسجن بتهمة صناعة المخدرات والاتجار بها! فن

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عد إلقاء قوات الأمن التركية القبض على الممثل التركي سليم أردوغان، أحد أبطال مسلسل “مريم”، أصدرت محكمة موجلا الجزائية التركية قرارها بسجنه مع الأشغال الشاقة لمدة عاماً و8 أشهر بعد إثبات النيابة العامة صنعه المخدرات بمعمله السري الخاص وتجارته بها.

وكانت الشرطة ألقت القبض على النجم البالغ من العمر 46 عاماً متبلساً يوم 25 نيسان (يناير) 2017 المنصرم في داخل فيلته المستأجرة في مدينة مرمريس التركية وضبط بحوزته 810 غراماً من المواد المخدرة في معمل مجهز بالكامل في إحدى غرف الفيلا لصنع المخدرات من المواد الخام، ونفى أردوغان الأمر رغم ضبط معدات تصنيع المخدرات كاملة، تهمة تصنيع وبيع المخدرات واعترف بأنه يتعاطاها فقط، وادعى أن المعدات المضبوطة للطهي وليس لتصنيع المخدرات، وأن دخله من التمثيل جيد ولا يحتاج لمزيد من المال من تجارة المخدرات، وقرار الحكم قابل للإستئناف وتخفيض المدة المحكوم بها.

وقد صدم الوسط الفني التركي بقرار الحكم الأعلى قضائياً الصادر بحق ممثل في قضية مخدرات.

يذكر أن أردوغان شارك بأفلام ومسلسلات عديدة من بينها “سيدة القرية” مع يوسف تشيم و”في الداخل” مع تشاتاي أولوسوي وأراس بولوت أنيملي، و”الدائرة” و”مريم” الذي صور منه “4” حلقات فقط قبل القبض عليه ودخوله السجن فاضطروا إلى استبداله بممثل آخر وإعادة تصوير بقية مشاهده مما تسبب بخسارة شركة الإنتاج 300 ألف ليرة تركية أي ما يساوي 60 ألف دولار أميركي.