الحكم على ممثل مصري بالحبس المؤبد

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالحبس المؤبد للممثل المصري طارق النهرى و9 آخرين.

ويأتي هذا الحكم ضد النهري على خلفية أحداث مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمي.

وكانت المحكمة عاقبت طارق النهري و32 متها آخرين غيابيا بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامه بالتورط فى حرق المجمع العلمى والتجمهر، والتظاهر وحيازة أسلحة نارية.

وكانت النيران اشتعلت في المجمع العلمي خلال ديسمبر 2011، وألقى القبض على النهري في إبريل 2012، بتهمة التورط في القضية، وأخلت النيابة سبيله بعدها بأيام، وصُدر الحكم في السبت 23 فبراير.