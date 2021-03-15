قضت محكمة عراقية اليوم الإثنين ببراءة الفنان العراقي ” جلال الزين ” من إتهامه بقتل زوجته ” نور كاظم ” والإفراج عنه .

وتعود تفاصيل القضية إلى إقدام زوجة جلال الزين على الانتحار حيث أطلقت النار على نفسها بواسطة بندقية في محل سكنها بالعاصمة العراقية بغداد .

وبعد ذلك انتشرت أخبارا تداولتها بعض المواقع وعلى السوشيال ميديا حول هروب جلال الزين واتهامه بقتل زوجته وصدرت مذكرة قبض بحقه وبدأت حملة واسعة لملاحقته ولكنه سلّم نفسه لاحقًا .

وجاء قرار المحكمة ببراءة الفنان جلال الزين من التهم الموجهة إليه على خلفية عدم إثبات التحقيقات ضلوعه بالحادثة وعدم كفاية الأدلة لإدانته .