عبرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن سعادتها بعد القاء القبض على مدير اعمالها السابق الملحن المصري محمد وزيري بتهمة النصب وحجزه 4 ايام على ذمة التحقيق.

فقد نشرت هيفاء وهبي عبر خاصية الستوريز على حسابها على انستغرام كاتبة: “الحمدلله” دون اي مزيد من التفاصيل.

وقال محامي هيفاء، إنه تم احتجاز مدير أعمالها السابق بتهمة النصب وسرقة الأموال، حيث تم استدعاؤه أمس الأربعاء للتحقيق معه وبعد إجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة.

وكانت هيفاء وهبي قد تقدمت بعدة شكاوى قضائية ضد مدير أعمالها السابق عن طريق محاميها .المستشار القانوني ياسر قنطوش واتهمته بالاستيلاء على مبلغ 63 مليون جنيه، بموجب توكيل عام، وبعدها قام برفع دعوى بمحكمة الأسرة لإثبات زواجه منها.