“الحمدلله على نعمة الامارات” تضع بلقيس في ورطة مع اليمنيين!

اثارت الفنانة اليمنية الاماراتية بلقيس فتحيى غضب جمهورها اليمني بعد تغريدة عبرت فيها عن فخرها بانتمائها للامارات.

وقالت بلقيس في تغريدتها: “الحمدلله على نعمة #الإمارات 🇦🇪 كم أنا فخورة بانتمائي لهذا البلد” مع هاشتاغ “بنت زايد”.

غير ان تغريدة بلقيس اثارت الجدل بين متابعيها اذ كتب احدهم: “واليمن لستي فخورة بها؟ أو تخجلي أن تقولي أنك يمنية؟ ملاحظة:مهما قلتي لازلتي بنظر عبدالله بالخير يمنية.”.

واليمن لستي فخورة بها؟

أو تخجلي أن تقولي أنك يمنية؟

ملاحظة:مهما قلتي لازلتي بنظر عبدالله بالخير يمنية. — أحمد ماهر (@Ahmed_maher_MM) September 8, 2019

فيما قال اخر: “من باع ارضه وطنه باع عرضه .. ما يشرف اليمن ان تنتمي اليه ”

وقال ثالت: “الله المستعان..يا بلقيس… وماذا عن اليمن التي تحملين إسم الملكة اليمنية بلقيس… أتعلمين لماذا أسماكي والدك الفنان اليمني الكبير بلقيس… لكي تبقين مرتبطة.. بأصلك اليمني ولاتنسينه… أرجو أن تراجعي نفسكي صح… اليمن أغلى.”.