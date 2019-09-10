“الحمدلله على نعمة الامارات” تضع بلقيس في ورطة مع اليمنيين!

اثارت الفنانة اليمنية الاماراتية بلقيس فتحيى غضب جمهورها اليمني بعد تغريدة عبرت فيها عن فخرها بانتمائها للامارات.
وقالت بلقيس في تغريدتها: “الحمدلله على نعمة #الإمارات 🇦🇪 كم أنا فخورة بانتمائي لهذا البلد” مع هاشتاغ “بنت زايد”.
الحمدلله على نعمة #الإمارات 🇦🇪 كم أنا فخورة بانتمائي لهذا البلد… #بنت_زايد
— Balqees (@BalqeesFathi) September 8, 2019
غير ان تغريدة بلقيس اثارت الجدل بين متابعيها اذ كتب احدهم: “واليمن لستي فخورة بها؟ أو تخجلي أن تقولي أنك يمنية؟ ملاحظة:مهما قلتي لازلتي بنظر عبدالله بالخير يمنية.”.
واليمن لستي فخورة بها؟
أو تخجلي أن تقولي أنك يمنية؟
ملاحظة:مهما قلتي لازلتي بنظر عبدالله بالخير يمنية.
— أحمد ماهر (@Ahmed_maher_MM) September 8, 2019
فيما قال اخر: “من باع ارضه وطنه باع عرضه .. ما يشرف اليمن ان تنتمي اليه ”
من باع ارضه وطنه باع عرضه
ما يشرف اليمن ان تنتمي اليه #مقاطعه_اسواق_دبي_الالكترونيه #شيطان_العرب_تقدر_تقول_قيق
— نواف المخلافي (@Ih9f9bvghbgjVkU) September 8, 2019
وقال ثالت: “الله المستعان..يا بلقيس… وماذا عن اليمن التي تحملين إسم الملكة اليمنية بلقيس… أتعلمين لماذا أسماكي والدك الفنان اليمني الكبير بلقيس… لكي تبقين مرتبطة.. بأصلك اليمني ولاتنسينه… أرجو أن تراجعي نفسكي صح… اليمن أغلى.”.
الله المستعان..يا بلقيس.
وماذا عن اليمن التي تحملين إسم الملكة اليمنية بلقيس.
أتعلمين لماذا أسماكي والدك الفنان اليمني الكبير بلقيس.
لكي تبقين مرتبطة بأصلك اليمني ولاتنسينه.
أرجو أن تراجعي نفسكي صح.
اليمن أغلى.
— المحامي محمدالمسوري (@MohAlmaswari) September 8, 2019