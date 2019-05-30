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: الدانة مودل: زوجي شكله لبناني شاهدوا أول ظهور له.. ويرفض دخولها عالم التمثيل لهذا السبب !

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وضحت عارضة الأزياء الكويتية “الدانة مودل”، خلال حلولها ضيفة مع زوجها في برنامج “فانوس هيونة” مع الفنانة هيا الشعيبي، أن زوجها لأول مرة يظهر في لقاء في أحد البرامج التلفزيونية، وكشف الإثنان خلال الحلقة عن إنتظارهما لمولود بعد أربع سنوات من الزواج.

وخلال الحلقة وضح سعود عن سبب رفضه لدخول زوجته دانة لعالم الفن أو الإذاعة وتقديم البرامج، بعد أن مدحتها الشعيبي قائلة أنها تراها مذيعة ناجحة، حيث صرح بأنه يراها فقط في مجال عملها ناجحة، ويريدها أن تستمر فيه، وأنه لا يمانع من عملها في مجال عرض الأزياء، ولكنه لا يريد لزوجته أن تعمل في عدة مجالات، موضحا أن عملها في مجال عرض الأزياء يأخذ كل وقتها فليس هناك مجال لعمل أخر، ووضح أنه يفضل عملها بمجال عرض الأزياء، لأنه مجتمع نسائي أكثر.



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