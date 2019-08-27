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الدكتورة خلود تنشر صور توائمها الثلاثة.. وتشبه إبنها البقلاوة الأردنية

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dr khouloud family

الدكتورة خلود

نشرت الدكتورة خلود صورة لإبنها خالد وهي الأولى له التي لم تغط فيها وجهه.

خلود أشارت إلى أن إبنها يشبه البقلاوة الأردنية، للتأكيد على جماله، مضيفة أن توأئمها الثلاثة بدأوا يكبرون وملامحهم صارت واضحة أكثر وبدأ ينبت الشعر على رؤوسهم.

وظهر خالد في الصورة وكأنه أقرب إلى والده من والدته في ملامحه، علماً أن خلود كانت قد أكدت في وقت سابق أن خالد يشبه شقيقته خلود الصغيرة ووالده أمين، اما ليان وليليان فهما أقرب إليها وعيونهما ملونة مثل عينيها.

من ناحية أخرى، تقدمت خلود بدعوى ضد الدكتور محمد الصفي بسبب تغريدة ذكر إسمها فيها، ساخراً منها ومشيراً أن الكل يسأله “مبروك القضية”.

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