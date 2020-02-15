الدكتورة خلود في ظهور مفاجئ على سرير المرض وتثير الحيرة

فاجأت نجمة المواقع الدكتورة خلود متابعيها بظهورها في مقطع مصور تم تسجيله أثناء وجودها في المستشفى.

وأشارت إلى أنها أصبحت بصحة جيدة وأنها ستخرج قريباً. وأثارت بهذا فضول الكثيرين حيث تساءلوا عن سبب مرضها متمنين لها الشفاء العاجل.



كما ظهر زوجها أمين في فيديو آخر أشار فيه إلى أنها بخير طالباً منها أن تطمئن محبيها وهو ما فعلته ولم يوضحا سبب دخولها إلى المستشفى وطبيعة الوعكة التي ألمت بها.

ويشار إلى أنها تعرضت في وقت سابق لحادث سير أدى إلى تحطم سيارتها. وظهرت في مقطع مصور كشفت من خلاله ذلك مع الإشارة إلى أنها لم تتعرض لأي إصابة.

وعلقت بالقول: “”الحمد لله عيالي مو معاي. ألف الحمد لله” وأضافت: “الحمد الله على سلامتي. المفروض حادثنا يكون فيه إصابات ولكن الحمد لله”.

كذلك أشعلت المواقع في وقت لاحق بنشر صورة لوجه إحدة طفلتيها التوأم ودعت المتابعين إلى معرفة هويتها وكتبت: “ماشاء الله تبارك الله. الله لا يحرمني من هالوية. أموت عليها مو راضية تكبر. منو تتوقعون؟ ليان والا ليليان؟”.