الراقصة جوهرة بالحجاب بعد قضية “التحريض على الفسق والفجور”!

فاجأت جوهرة، الراقصة الروسية المقيمة في مصر، متابعيها بنشرها صورة ظهرت بالحجاب من داخل احد المساجد.

وعلقت جوهرة على الصورة قائلة “السلام عليكم” ما أثار جدلا كبيرا بين متابعيها حيث أنهالت التعليقات مابين مؤيد ومعارض حيث أعجب البعض بالصورة في حين سخر منها البعض الاخر.

يذكر أن مدير أعمال الراقصة الشهيرة كشف في وقت سابق، أنها خارج مصر منذ فترة، وتستكمل أعمالها بشكل طبيعي وإقامة الحفلات ولكن خارج مصر، وذلك على إثر إصدار محكمة جنح الجيزة حكماً ضد جوهرة بالحبس لمدة عام لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز والعمل بدون ترخيص، والرقص ببدلة رقص شبه عارية.