السرطان يخطف فنّانا شهيراً عن 54 عاماً

وافت المنية المغني والموسيقي الأسترالي بول غراي عن عمر ناهز 54 عاماً، بعد صراع اليم مع المرض.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية أن الراحل عانى من الـ”مايلوما” أحد الأنواع النادرة من مرض السرطان، وحارب المرض خلال السنوات الأربع الماضية.

وأعلن مارك غراي شقيق الراحل خبر الوفاة، شاكراً الطاقم الطبي الذي عالج الأخير، وعائلته واصدقاءه وجمهوره وكل من سانده.

ونعت فرقة البوب الأسترالية “واوا ني نيه”، التي كان غراي أحد ابرز أفرادها، ببيان جاء فيه: “توقّف العالم لدقيقة واحدة هذا الصباح عندما سمعنا عن وفاة صديقنا العزيز بول غراي، قلبك وموهبتك كانا عظيمين بالقدر نفسه، وأحببنا العمل معك في العديد من العروض المدهشة على مر السنين، ربما كانت البروفات سببًا أكبر لحزننا على وفاتك”.