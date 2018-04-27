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السرطان يخطف فنّانا شهيراً عن 54 عاماً

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Paul Gray dead at 54 – Aussie singer and Wa Wa Nee frontman passes away after myeloma battle

السرطان يخطف فنّانا شهيراً عن 54 عاماً

وافت المنية المغني والموسيقي الأسترالي بول غراي عن عمر ناهز 54 عاماً، بعد صراع اليم مع المرض.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية أن الراحل عانى من الـ”مايلوما” أحد الأنواع النادرة من مرض السرطان، وحارب المرض خلال السنوات الأربع الماضية.

وأعلن مارك غراي شقيق الراحل خبر الوفاة، شاكراً الطاقم الطبي الذي عالج الأخير، وعائلته واصدقاءه وجمهوره وكل من سانده.

ونعت فرقة البوب الأسترالية “واوا ني نيه”، التي كان غراي أحد ابرز أفرادها، ببيان جاء فيه: “توقّف العالم لدقيقة واحدة هذا الصباح عندما سمعنا عن وفاة صديقنا العزيز بول غراي، قلبك وموهبتك كانا عظيمين بالقدر نفسه، وأحببنا العمل معك في العديد من العروض المدهشة على مر السنين، ربما كانت البروفات سببًا أكبر لحزننا على وفاتك”.

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