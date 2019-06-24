فنانة سعودية تثير الجدل بعد ارتدائها الحجاب!.. فيديو

كشفت الفنانة السعودية جود عزيز عن قرارها بارتداء الحجاب وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وقالت جود عزيز في بداية الفيديو “قررت ان اعلن اليوم ولله الحمد والله يثبتني ان شاء الله والله يهدي الجميع”.

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وردا على اتهامها بأن ارتداء الحجاب جاء كدعاية بهدف زياة عدد متابعيها قالت جود عزيز: “قراري كان أكبر من ارتداء الحجاب.. أنا كنت هقفل حساباتي كلها كاملة وأبعد عن السوشيال ميديا تمامًا.. وبعدين قلت شوية شوية هقفلها وأبعد عنها.. وقلت بعد شهرين هقفل حساباتي”.

وتابعت جود عزيز حديثها: “من بيقولون تريد تزيد متابعينها وراح قالت أتحجب.. لا نحن أكبر من هيك وعيب هذا الكلام”.

وأردفت جود: “من ناحية أني أبغي أزيد متابعيني أحب أقول إنني نائمة الفترة الماضية بإرادتي.. أنا أبغى أنام عن العمل باختياري.. حرية يا جماعة والله مو طبيعيين أبدًا أبدًا.. ولو أبغى أثير جدل أو حوارات السوشيال ميديا ما راح أسوي هيك أبدًا”.