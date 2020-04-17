احتفلت الفنانة المصري ياسمين صبري ورجل الاعمال احمد ابوهشيمة بعقد قرانهما بحفل عائلي بسيط.

وقد نشر موقع اليوم السابع صور من الحفل الذي تميز بالبساطة واقتصر على افراد العائلتين فقط وذلك بسبب التدابير الوقائية من انتشار فيروس كورونا.

وقد أصدر العروسان بيانا قالا فيه : “تقديرا لمحبة الناس ومن يهتمون لأمرنا، يسعدنا أن نعلن عن عقد قراننا وسط أجواء عائلية”، وأضافا: “وسط تلك الأجواء سعينا إلى تكليل ارتباطنا الذى أعلناه لكم خلال الشهر الماضى بعقد القران، بالتزام كامل من جانبنا بكل التدابير والإرشادات الصحية، وتأكيد لأن الحياة يمكن أن تستمر ولا نفقد فرص السعادة، إذا راعينا الضوابط وما يوجه به المختصون”.

وتابع أبو هشيمة وياسمين صبرى بيانهما: “إذ نشارككم فرحتنا الشخصية، ونتطلع إلى دعواتكم وأمنياتكم الطيبة، فإننا نتمنى للجميع فى مصر والعالم السلامة والفرحة والحياة الهانئة المطمئنة”، مختتمين بالقول: “نشكر أهلنا وأصدقاءنا الذين كانوا إلى جانبنا، والذين تفهموا الظروف التى اضطرتنا إلى اختصار الاحتفال حرصا على سلامة الجميع، ونتطلع لأن نحتفل مع الجميع مرة ثانية بعدما تنتهى الأزمة ويكتب الله العافية لبلدنا والعالم”.