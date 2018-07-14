الصور المسربة الأولى من حفل زفاف شيري عادل ومعز مسعود

إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً مسربة من حفل زفاف الممثلة المصرية ​شيري عادل​ والداعية ​معز مسعود​، والذي أقيم منذ أيام، على الرغم من إتمام الزواج منذ ثلاثة أشهر

ويظهر العروسان في الصور في صالة إستقبال أحد الفنادق الكبرى، والتي أقيم بها الحفل، كما تظهر شيري بتصميم فستان كان صادماً للبعض بسبب كونه مكشوفاً قليلاً، وهو ما إعتبره البعض لا يتماشى مع طبيعة عمل الزوج كداعية إسلامي، فيما أشاد الكثيرون بالموديل الذي إختارته للفستان، والذي بدا مبهراً رغم عدم وضوح معالمه بشكل كبير

الف مبروك my lovely Bridal A post shared by مصورة الفنانين لميس احمد (@lamees.ahmed.photography) on Jul 12, 2018 at 9:12am PDT

المصدر: elfann.com

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