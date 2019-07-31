الطفلة السعودية ” أيان عادل ” تعيد غناء العاصوف

نشرت الطفلة السعودية ” أيان عادل ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” مقطع فيديو لها وهي تغني تتر مسلسل ” العاصوف ” .
ولاقت أيان تفاعلا كبيرا وتعليقات عديدة من جانب الجمهور الذي أبدى إعجابه الشديد بصوتها وجماله .
وتنشر أيان عادل بشكل مستمر مقتطع غناء لها على حسابها وحققت شهرة واسعة بسبب صوتها الجميل والرائع على حد قول المتابعين .
ووصل عدد المتابعين لها على موقع التواصل الاجتماعي ” إنستجرام ” إلى أكثر من ٥٠٠ ألف متابع خلال أقل من سنة .
وطالب النشطاء هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية دعم الطفلة متوقعين أن تكون الفنانة السعودية الأولى في الخليج .
حيث ينافس صوت الطفلة أشهر الفنانات في الخليج العربي ووصف البعض صوتها بإنه يشبه صوت الفنانة المصرية كارمن سليمان .
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