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الطفلة السعودية ” أيان عادل ” تعيد غناء العاصوف

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نشرت الطفلة السعودية ” أيان عادل ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” مقطع فيديو لها وهي تغني تتر مسلسل ” العاصوف ” .

ولاقت أيان تفاعلا كبيرا وتعليقات عديدة من جانب الجمهور الذي أبدى إعجابه الشديد بصوتها وجماله .

وتنشر أيان عادل بشكل مستمر مقتطع غناء لها على حسابها وحققت شهرة واسعة بسبب صوتها الجميل والرائع على حد قول المتابعين .

 ووصل عدد المتابعين لها على موقع التواصل الاجتماعي ” إنستجرام ” إلى أكثر من ٥٠٠ ألف متابع خلال أقل من سنة .

وطالب النشطاء هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية دعم الطفلة متوقعين أن تكون الفنانة السعودية الأولى في الخليج .

حيث ينافس صوت الطفلة أشهر الفنانات في الخليج العربي ووصف البعض صوتها بإنه يشبه صوت الفنانة المصرية كارمن سليمان .

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@emanshmety .

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