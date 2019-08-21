الظهور الأول لابنة إلهام الفضالة بعد ولادة طفلتها.. لماذا سخروا من لون بشرتها؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر ولادة حفيدة الفنانة الكويتية إلهام الفضالة. وهو ما أعلنته الأخيرة من خلال صورة نشرتها على حسابها على تطبيق “إنستغرام” وبدت فيها وهي تحمل الرضيعة.



كما ظهرت في فيديو أعربت فيه عن عدم قدرتها على وصف فرحتها بالخبر، لافتة إلى أنها قامت بقطع الحبل السري بنفسها.



وتوجهت أنظار المتابعين بعد ذلك إلى صورة نشرت لابنتها منى العتيبي أثناء وجودها في المستشفى بعد ولادة الطفلة، فيما يقف زوجها إلى جانبها للاطمئنان عليها، إلا أن هذا عرض الزوجة للتنمر حيث بدت في الصورة ببشرة سمراء. وهو ما علق عليه بعض المتابعين مشيرين إلى أنها كانت تبدو بيضاء وأطلقوا تعليقات ساخرة.



ومما كتبوا: “طلع لونها الحقيقي عبده مثل أمها وزوجها بس الله يسلم التصوير والفلاتر” و”يوم عرسها كانت بيضاءصارت سوداء كيف؟”.