شاهد.. موديل عراقية تثير الجدل باعترافها الزواج 4 مرات اثنين منهم وزراء!

أثارت الموديل العراقية هرم خان موجة من الجدل وذلك بعد اعترافها بزواجها من وزيرين في الحكومة العراقية وحديثها عن ملفات الفساد.

وقالت هرم خان إنها تزوجت من 4 رجال، الأول كان زواجًا تقليديًا ولم يستمر، بل انتهى بعد عقد القران، أما الثاني والثالث، فهي تزوجت من وزيرين في الحكومة العراقية، قالت إنهما لا يزالان في منصبيّهما لغاية الآن، رافضة الكشف عن اسميهما.

وفيما إذا كانت تزوجتهما في السر أو العلن، أجابت الموديل العراقية بأن زواجها كان في العلن بشكل طبيعي، أما الزواج الرابع فهو بعد علاقة حب حسب تعبيرها.

كما كشفت هرم خان أنها شاهدت صفقات فساد واتفاقات على تزوير الانتخابات، وغسيل الأموال.