“الغسالة” تجمع هنا الزاهد وأحمد حاتم

يجتمع الثنائي المصري الممثلة ​هنا الزاهد​ والممثل ​أحمد حاتم​ في فيلم جديد بعنوان “الغسالة” تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد.

ويشارك في البطولة الممثل محمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة وعدد آخر من الممثلين، وانطلق تصوير أول مشاهد الفيلم السبت لعرضه خلال الفترة المقبلة.

ويعتبر الفيلم التعاون السينمائي الثاني بين هنا الزاهد وأحمد حاتم بعدما قدما فيلم “قصة حب” الذي تم عرضه في موسم عيد الحب من العام الماضي ،وهو من إخراج عثمان أبو لبن وشارك في بطولته فرح يوسف، ياسر الطوبجي، علا رشدي، حنان سليمان.