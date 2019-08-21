الفلسطينية روان عليان ترد على تهنئة افيخاي ادرعي لها بأغنيتها الاولى.. فماذا قالت؟

ردت الفنانة الفلسطينية الشابة، روان عليان، على تهنئة الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، لها بإطلاق أغنيتها الأولى، عقب مشاركتها في برنامج ”أراب أيدول“.

وكتب أدرعي عبر حسابه على تويتير قائلًا: “روان عليان، بنت غزّة، والّتي شاركت في الموسم الرابع من برنامج أراب أيدول، تطلّ علينا بأغنية جديدة:

وأضاف ادرعي “روان هي مثال واضح على أنّه من يريد النجاح ينجح وأن الإرهاب عديم الفائدة يعرّض كل من يتعامل معه، بالإضافة إلى مصالح سكان غزة للخطر. .. اختاروا النجاح لا الإرهاب”.

فني ليس إلا رساله ليرى العالم وجهنا الآخر ، و لم نكن يوما إرهابيين بل اصحاب حق.. و قد قالها درويش ، ليس الوطن أرضاً ، ولكنه الأرض والحق معاً و الحق معنا والأرض ستعود 🇵🇸 https://t.co/SNUgqVyYZA — روان عليـان (@Rawaneleyan) August 20, 2019

وردت روان على ادرعي قائلة: “فني ليس إلا رساله ليرى العالم وجهنا الآخر ، و لم نكن يوما إرهابيين بل اصحاب حق.. و قد قالها درويش ، ليس الوطن أرضاً ، ولكنه الأرض والحق معاً و الحق معنا والأرض ستعود 🇵🇸”.

كما قالت روان عبر حسابها على الفايسبوك إنه ”شيء مقزز ومضحك في ذات الوقت يا أحقر كائن على وجه الأرض، كيف أكون ضد ما يحدث من دفاع على أرضنا ومقدساتنا من نهب وقتل الأطفال وحرق العائلات، هل نسيت حرقكم لعائلة دوابشة وعائلة الحلو نموذج من غزة، هل نسيتم كيف قتلتم المسعفة رزان النجار“.

شئ مقزز ومضحك في ذات الوقت يا احقر كائن على وجهة الأرض.. كيف اكون ضد ما يحدث من دفاع على ارضنا ومقدساتنا من نهب وقتل… Posted by ‎روان عليان Rowan Alian‎ on Monday, August 19, 2019

وأضافت، ”هل نسيتم كيف قتلتم الصحفي ياسر مرتجى، ألا تذكرون الفسفور الذي قتلتم به عشرات الأطفال بمدينة غزة، ألا تذكرون ماذا فعلتم بحي الشجاعية من قتل ودمار، هل نسيتم هديل الهشلمون والمقعد إبراهيم أبو ثريا“.

وتابعت، ”أنا فخورة بعمل الدفاع عن أرضه الذي يقوم به شباب غزة الأمجاد، وكلي دعم وحب لهم“، مختتمة حديثها بالترحم على الشهداء الفلسطينيين.