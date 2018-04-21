الفنانة الكويتية شوق​ تنفصل عن خطيبها بعد قصة حب جميلة

رغم أنها لم تعلن عن خطوبتها بشكل رسمي ولكن قد أعلنت مؤخراً أنها تعيش قصة حب جميلة دون أن تكشف عن هوية شريك حياتها وأنها ستعلن عن خطوبتها من حبيبها قريبا”.

أعلنت ​الفنانة الكويتية شوق​ عكس ذلك، حيث نشرت عبر صفحتها الخصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة سوداء كتب عليها:” ربي عوضني خير وارزقني كل ما هو خير لي الحمد لله”.. ورمزت إلى أنها حالة انفصال برمز خاتم خطوبة وقلب مكسور تعبيرا عن انفصالها.

وعلى صعيد أعمالها الفنية، تشارك حالياً في مسلسل “حبيبي حياتي” من بطولة زهرة عرفات، حسن البلام، انتصار الشراح، منى شداد، أحمد العونان، فهد البناي، عبد العزيز النصار، محمد الرمضان وآخرين، وهو من تأليف فوزية الدريع وإخراج خالد راضي الفضلي.