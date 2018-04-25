الفنانة الكويتية شوق تنفصل عن خطيبها.. شاهدوا لمن وجهت تهديدها!!

كشفت الفنانة الكويتية شوق عبر حسابها الرسمي على تويتر وخلال مقابلة تلفزيونية في برنامج”ع السيف” أنها انفصلت رسمياً عن خطيبها، وكتبت شوق: “كوني قوية كالجبال لا يهزك شي انت أقوى منه. القوية ترفع إيدها”.



كما ونشرت عبر حسابها الرسمي على “سناب شات” تهديداً وجهته لإمرأة دون أن تكشف عن هويتها.

وقالت شوق: “أنا وثّقت كل شيء وخلال 3 ساعات وبمجرد أن تفتح المحامية المكتب سوف أرسل لها كل المسبات والشتائم وقلة الأدب التي وجهتها إليّ. مشكورة لم تقصري وبينك وبينك القانون. أتمنى ان يصلك الفيديو. قسم بالله العليّ العظيم القهر الذي قهرتيني اياه من دون أي ذنب”.