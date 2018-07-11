الفنانة المصرية زينة ترد على اتهامها بالتعدي على أسرة أجنبية في الإمارات‎

كشفت الفنانة المصرية زينة، اليوم الثلاثاء، تفاصيل ما أثير بشأن اتهامها بالتعدي على أسرة أجنبية في الإمارات، حيث جرى ذلك قبل أيام بأحد فنادق دبي

وأشارت زينة، في بيان لها، إلى أنّها حررت محضرًا ضد الأسرة الأجنبية بسبب قيامهم بتصويرها دون إذن، وهو ما اعتبرته “جريمة”، لافتة إلى أنّها كانت تجلس في مطعم الفندق قبل أن تفاجأ بـ”أشخاص يقتحمون حياتها الخاصة ويقومون بتصويرها”، حيث طلبت منهم عدم تصويرها في الخفاء، لكنها “تعرضت للسب والاعتداء هي وشقيقتها من قبل الأسرة كاملة وبشكل مبالغ فيه”، وفق قولها

المصدر: erem.com

المزيد عن هذا الموضوع على الروابط التالية:

elfann.com : هل زينة تعدّت على اسرة في الامارات؟