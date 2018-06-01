الفنانة حياة الفهد تقاضي طارق العلي بسبب مقطع مسيء لابنتها!

أثار مقطع صوتي انتشر على مواقع التواصل منسوب للفنان طارق العلي تضمن سب وإساءات عنصرية ضد ابنة الفنانة حياة الفهد خلافا حادا بينهما انتهى إلى التقاضي.



وحسب” العربية.نت” أقامت الفنانة حياة الفهد دعوى قضائية في نيابة الجرائم الإلكترونية ضد الفنان طارق العلي واتهمته بالإساءة لابنتها عبر مقطع صوتي وصفها خلاله بـ ” الغبية والسوداء”.

وفي السياق ذاته التزم الفنان طارق العلي الصمت، وقالت المحامية بشرى الهندال بصفتها وكيلة عنه: ” تم تقديم عدة شكاوى في نيابة الإعلام لكل من أساء لموكلي وذكر اسمه في حساباته ولفق التهم إليه”.

يشار إلى أن الفترة الماضية شهدت خلافاً فنياً بين “الفهد” و” العلي” حول نقابة الفنانين ومشاركة طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية في الأعمال الدرامية قبل إكمالهم الدراسة.