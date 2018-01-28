الفنانة ريم احمد ترقص على اغاني المهرجانات في زفافها

احتفلت الفنانة المصرية الشابة ريم أحمد بزفافها على الفنان الشاب طه خليفة، يوم امس السبت.

وقد قاما العروسين بتقديم وصلة رقص في حفل زفافهما على المهرجان الشعبي “لا لا” وسط تفاعل كبير من الحضور.

وحرص على حضور حفل الزفاف نخبة من نجوم الفن، بينهم الفنان أشرف زكي وشريهان أبو الحسن وأمل رزق وسناء شافع وعزوز عادل وأحمد السيد ورانيا الخطيب وأحمد عبدالعزيز، ومحمد علام ومحمد عبدالقادر ومجدي البحي وشريف إدريس وأحمد الجوهري وآخرون.

يذكر أن ريم تشارك حاليا فى تقديم برنامج “ست الحسن” على شاشة قناة on e ، مع الاعلامية شريهان أبو الحسن، فى حين أن أخر أعمال الفنان الشاب طه خليفه هو مسلسل أرض جو والذي قامت ببطولته الفنانة غادة عبد الرازق .