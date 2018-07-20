الفنان الأردني عمر العبداللات ممنوع من دخول فلسطين بسبب أغنية

بعد يوم واحد على إطلاق الفنان الأردني عمر العبداللات أغنية “فلسطين من النهر إلى البحر”، التي يتغنى فيها بالمحافظات الفلسطينية المحتلة، وصمود أهلها في وجه الاحتلال، صدر قرار عن السلطات الإسرائيليّة بمنع دخوله الأراضي الفلسطينية

وكان من المقرر أن يقيم العبداللات مؤتمراً صحفياً في فلسطين، بالشراكة مع شركة جوال للاتصالات الفلسطينية، إلا أنّ قرار منعه من دخول الأراضي الفلسطينيّة حال دون حدوث ذلك، علماً بأنّ الشركة قامت بحملة إعلامية وإعلانية ضخمة في كافة المدن الفلسطينية تمهيداً للمؤتمر

المصدر: Sayidaty.net

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