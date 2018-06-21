القاء القبض على الشاب بشير في مطار قرطاج لحيازته المخدرات

فوجئ الوسط الفني التونسي بخبر مفاده إلقاء السلطات التونسية القبض على الفنان الشاب بشير لحيازته مواداً مخدرة.

وفي التفاصيل فقد أوقفت السلطات الأمنية بحسب وسائل إعلامية تونسية ​الفنان بشير​ ومساعده في مطار قرطاج، وبحوزتهما كمية من المخدرات كانا يخفيانها داخل إحدى حقائبهما أثناء عودتهما من مدينة الدار البيضاء المغربية، وتم نقله بشير الى احد المراكز الأمنية مع مساعده وجرى التحقيق معهما وايقافهما لإجراء المقتضى القانوني بحقهما.

وأشارت الوسائل الإعلامية أن وزن المضبوطات مع بشير بلغ حوالى 3.7 غرام من القنب الهندي، ومع مساعده 0.1 غرام للإستهلاك الشخصي.