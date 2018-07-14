القبض على فتاة الطائف بعد احتضانها ماجد المهندس بحفل سوق عكاظ (فيديو)

فتاة تحتضن ماجد المهندس بطريقة مثيرة بعد مغازلته لها بحفل بالسعودية (فيديو)تداول نشطاء مقطع فيديو يوثق استدعاء الفتاة التي قامت باقتحام خشبة المسرح لاحتضان الفنان ماجد المهندس خلال حفل غنائي أحياه في مسرح سوق عكاظ في الطائف
وقال نشطاء تعليقا على المقطع: إنه تم القبض على الفتاة
مسكو البنت المختله عقلياً وادبياً #الفتيات_السعوديات pic.twitter.com/6jeJ64k7QP
— نوره عبدالله (@no_12b) July 14, 2018
#ماجد_المهندس_بسوق_عكاظ
البنت عرفت تطلع فالاغنيه المناسبة . pic.twitter.com/AzMYungcHA
— ' (@ms_5110) July 14, 2018
Woah what just happened #ماجد_المهندس_بسوق_عكاظ pic.twitter.com/e5oyByphq0
— summer. (@SummerNazif) July 14, 2018
المصدر: vetogate.com
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