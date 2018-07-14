القبض على فتاة الطائف بعد احتضانها ماجد المهندس بحفل سوق عكاظ (فيديو)

فتاة تحتضن ماجد المهندس بطريقة مثيرة بعد مغازلته لها بحفل بالسعودية (فيديو)تداول نشطاء مقطع فيديو يوثق استدعاء الفتاة التي قامت باقتحام خشبة المسرح لاحتضان الفنان ماجد المهندس خلال حفل غنائي أحياه في مسرح سوق عكاظ في الطائف

وقال نشطاء تعليقا على المقطع: إنه تم القبض على الفتاة

المصدر: vetogate.com

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