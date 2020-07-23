ألقي القبض على الملحن محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي السابق، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

يأتي ذلك بعد عدة شكاوى قضائية قدمتها هيفاء وهبي ضد مدير أعمالها السابق عن طريق محاميها المستشار القانوني ياسر قنطوش وبعد يوم واحد على عودة هيفاء وهبي من القاهرة الى بيروت.

وتم احتجاز محمد وزيرى بنيابة ثان زايد بتهمة النصب وسرقة الأموال، حيث تم استدعاؤه أمس للتحقيق معه وبعد إجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة.

وكانت هيفاء وهبي قد اتهمت مدير أعمالها السابق، بالاستيلاء على مبلغ 63 مليون جنيه، بموجب توكيل عام، وبعدها قام برفع دعوى بمحكمة الأسرة لإثبات زواجه من هيفاء وهبي.