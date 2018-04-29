الكشف عن خلل تقني في “ذا فويس” كان السبب في خروج حسن العطار وبكاء اليسا!

كشفت قناة العربية عن حدوث خلل تقني في العرض المباشر الرابع من برنامج “ذا فويس” The Voice، حدث بالضبط والذي كان السبب في الاداء الغير جيد للمتسابق حسن العطار على المسرح وأدى إلى خروجه من المسابقة.

يذكر أن إليسا اضطرت لاستبعاد حسن العطار من البرنامج واختارت بدلاً منه المتسابقة هالة المالكي، ولكنها بكت في لحظة وداعه خاصة وإنها شعرت إنه ظلم ولم يغني بالشكل المطلوب نتيجة وجود خطأ تقني وقع ولكنها لا تعرف ما هو.

وكانت قد انهالت تعليقات رواد مواقع التواصل بعد خروج المشترك حسن العطار من ذا فويس، حيث أشار البعض أن السماعة التي كانت في آذنيه هي التي كان بها عطل منعته من سماع الموسيقى، فغنى بشكل غير صحيح بالمرة، بينما ألقى البعض اللوم على الفرقة الموسيقية التي لم تعزف بشكل صحيح فأدت إلى غنائه بهذا النحو.