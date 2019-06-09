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اللبنانية قمر تثير الجدل بصورة جريئة.. من الخلف!

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الفنانة قمر

الفنانة قمر

تواصل الفنانة اللبنانية قمر إثارة الجدل بنشرها صورا جريئة تظهر فيها مفاتنها وذلك عبر حسابها على انستغرام.

فقد نشرت قمر صورة جديدة ظهرت فيها من الخلف وهي تجلس على حمام سباحة، مرتدية البكيني، في إطلالة تعد الأكثر جرأة لها، لتلقى انتقادات متابعيها.

وأوضحت قمر من خلال الصورة أنها تتواجد في المغرب، حيث اقتصر تعليقها على الصورة بكلمة moroco““ فقط، حيث اتهمها المتابعون بأنها تسعى لإظهار مفاتن جسدها.

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