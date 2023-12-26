كشف النجم ماجد المصري عن أنه خضع مؤخرا لعملية في العين، داخل أحد المراكز الطبية في أبوظبي، حيث يتواجد حاليا لتصوير أحد أعماله.

وقال ماجد المصري في تصريحات لبرنامج ET بالعربي: “النهاردة عملت عملية ليزر في العين لعلاج قطع في الشبكية في أبوظبي”.

ماجد المصري يخضع لجراحة في العين

وأضاف الفنان ماجد المصري: “أنا حاليا في أبوظبي لأن عندي تصوير، الحمد لله على كل حال، واللي بيحبني يدعيلي”.

ماجد المصري يشارك في مسلسل مصري خليجي

يُذكر أن ماجد المصري يتواجد حاليًا في دولة الإمارات لتصوير مشاهده في المسلسل المصري- الخليجي “زوجة واحدة لا تكفي” المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وهو من إخراج البحريني علي العلي، ويشارك في بطولته الفنانون: العراقية هدى حسين واللبنانية ليلى عبد الله والقطرية سحر حسين والكويتي حمد أشكناني والسعودي ناصر الدوسري والبحرينية نور الشيخ والكويتية لولوة الملا والبحريني خالد الشاعر.

الجدير بالذكر أن آخر ظهور درامي لماجد المصري كان في رمضان الماضى من خلال مسلسل «ضرب نار» وهو بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.

فيلم “خمس جولات”

يُذكر أن آخر أعمال الفنان ماجد المصري هو فيلم “خمس جولات“، إخراج مازن أشرف، وتأليف محمد عبد المعطى، ويشارك في بطولته نور النبوري، آدم الشرقاوى، داليا شوقى، ماجد المصرى، ومطرب الراب آر سينك، والفنان الراحل مصطفى درويش.

وتدور أحداث فيلم خمس جولات FIVE ROUNDS حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مواجهات موسيقى الراب وما يعرف بـ “الراب باتلز” والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

فيلم “أبو نسب”

كما يشارك الفنان ماجد المصري في فيلم “أبو نسب“، الذي انطلقت عروضه في مصر والوطن العربي مؤخرا.

وفيلم “أبو نسب” من بطولة محمد إمام وياسمين صبري وماجد الكدواني، وتشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين، ومنهم صلاح عبد الله، ماجد المصري، محمد ثروت، علاء مرسي، هالة فاخر، وفاء عامر، محمد لطفي، محمد رضوان، حاتم صلاح، وشيرين رضا.

الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامى إمام، ومن إنتاج سينرجي، ماجيك بينز، أوسكار، نيو سنشري، مصر العالمية، وفيلم سكوير.

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