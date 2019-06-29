المتحدث بإسم “الجيش الإسرائيلي” يثير غضب محبي عمرو دياب بهذا التصريح

فاجأ المتحدث باسم “الجيش الإسرائيلي” ​أفيخاي أدرعي​ كل محبي الفنان المصري ​عمرو دياب​ عندما اشار الى انه يتمنى في يوم من الأيام ان يشهد حفلاً مشتركاً يجمع دياب مع الفنانة “الإسرائيلية” المفضلة لأدرعي ساريت حداد.

واشار أدرعي الى انه معجب بالموسيقى المصرية منذ أن زار مصر قبل 15 عاماً، حيث اشار الى أنه تعرف اثناء الزيارة على عمرو دياب من خلال أغنية “قمرين”.

وكتب أدرعي عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التالي:

“اعجابي بالموسيقى المصرية يعود الى زيارتي لمصر قبل 15 عام وآنذاك تعرفت على المطرب المتألق في ذلك الحين عمرو دياب وبالتحديد أغنية “قمرين”. وأتمنى انه في يوم من الايام سنشهد حفلًا مشتركًا يجمعه مع المطربة الاسرائيلية المفضلة لديّ ساريت حداد المعروفة أيضا في العالم العربي”.

واثار أدرعي غضب محبي ومتابعي الفنان المصري عمرو دياب الذين عبروا عن رفضهم للفكرة المطروحة من قبل أدرعي، مؤكدين أن دياب من المستحيل ان يقبل بهذا الطرح.