المحكمة تؤيد حبس مريم حسين 6 أشهر لإساءتها لـ حسين منصور رغم إعتذارها

بدأ الخلاف بينهما على إثر تصريحات للفنان الكويتي ​حسين منصور​ منتقداً فيها فوز الفنانات في الخليج بألقاب متنوعة كملكات جمال وغيره، وتصادف نشر الفيديو مع إعلان الممثلة المغربية ​مريم حسين​ بفوزها بجائزة ملكة جمال الفنانات الخليجيات.

مما إستدعى منها رداً حيث نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو هاجمت فيه منصور قائلةً:” كنت أقول له الأستاذ حسين المنصور، أما حاليا فسوف أناديه حسين المنصور، لم ألتقيه ولا أتشرف بلقاء هذه الأشكال”.

وأخذ الموضوع سجالاً بينهما وعدد من التصريحات، إلى أن رفع منصور ضدها دعوى في العام 2016 إتهمها فيها بالإساءة إليه، وفي الحكم الأول الصادر بسجنها لمدة ستة أشهر تقدمت حسين بطعناً لتعتذر بعدها منه.

وبعد فترة على إعتذارها هذا الذي لم يصدر أي تعليق مقابله من منصور، رفضت المحكمة الطعن المقدم من حسين وأيدت محكمة الجنح الإلكترونية في الكويت حيسها لمدة ستة أشهر مع الشغل والنفاذ.